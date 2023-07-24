15 قتيلاً و19 مفقوداً في غرق قارب قبالة سواحل اندونيسيا

المصدر: أ.ف.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقي 15 شخصا على الأقل حتفهم، وفقد 19 آخرون، اليوم الاثنين، بعد غرق قارب قبالة سواحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية، على ما أعلن مسؤولون في عمليات البحث والإنقاذ.

وقال المكتب المحلي لوكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية في بيان، إن القارب غرق وعلى متنه 40 شخصاً بعيد منتصف الليل بالتوقيت المحلي. وتم انقاذ ستة أشخاص ونقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما يجري التحقيق في أسباب الغرق.

ونقل بيان عن محمد عرفة رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية في مدينة كنداري بجنوب شرق سولاويسي، قوله إنه حتى الآن، ما يزال البحث جارياً عن 19 شخصاً، مضيفاً: «سيقوم بالبحث فريقان. الفريق الأول سيغوص حول موقع الحادث، وسيقوم الفريق الثاني بتمشيط سطح المياه حول موقع الحادث على متن زورق مطاطي وزورق بخاري».

ونشرت الوكالة، صوراً لعمال الإنقاذ الذين تم تعبئتهم للقيام بعملية البحث، والعديد من جثث الضحايا المغطاة بألبسة تقليدية في مستشفى محلي.

وأشار الناطق باسم المكتب المحلي وحي الدين، إلى أن القارب كان يربط بين قريتي لانتو ولاغيلي في جزيرة مونا جنوب شرق سولاويسي. وأوضح وحي الدين، أن القارب كان عبارة عن زورق خشبي لنقل الركاب.

وأوردت وسائل إعلام محلية، أن القارب كان مكتظاً لكن وحي الدين امتنع عن تأكيد ذلك، لافتاً إلى أن إفادة صحافية حول سبب الغرق وتقييمه ستتم في وقت لاحق اليوم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز