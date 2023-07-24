وفاة 15 شخصا في غرق عبارة قبالة سواحل جزيرة سولاوسي الإندونيسية

المصدر: وام

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لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم إثر غرق عبارة كانت تقلّ 40 شخصا يحتفلون بالذكرى السنوية لبلدتهم قبالة ساحل جزيرة سولاوسي الإندونيسية بعد منتصف ليل أمس، في حين ما يزال 19 شخصا في عداد المفقودين.

وقالت السلطات الإندونيسية إن العبارة كانت تعبر خليج مواسانجا، وتسافر بين القرى في مقاطعة بوتون تينجا، عندما انقلبت عند منتصف الليل تقريبا؛ حيث تم انقاذ ستة أشخاص ونقلهم إلى مركز صحي لتلقي العلاج، في حين تم تسليم جثامين الضحايا الـ15 إلى ذويهم.

وذكرت وكالة البحث والانقاذ المحلية في بيان، أنه تم إرسال قاربي إنقاذ، وثلاثة زوارق مطاطية ومعدات غطس وكاميرا للتصوير تحت الماء للبحث عن الركاب المفقودين.

وما يزال سبب الحادث غير معلوم ، لكن الوكالة قالت إن الطقس كان صافيا وإن الموج كان معتدلا وقت وقوع الحادث.

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