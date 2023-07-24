استقالة وزير العدل النيوزيلندي بعد اتهامه بالقيادة المتهورة

المصدر: د ب ا

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تقدم وزير العدل النيوزيلندي كيري آلان باستقالته من منصبه كوزير في الحكومة بعد اتهامه بالقيادة المتهورة ومقاومة الاعتقال في العاصمة ولنجتون الليلة الماضية.

وذكرت صحيفة "نيوزيلندا هيرالد" أن الشرطة ألقت القبض على آلان ليل الأحد بعد حادث سيارة في ولنجتون، مشيرة إلى أنه "يتعاون خلال التحقيقات".

وجاء في بيان صادر عن رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز إن ألان كان محتجزا في مركز شرطة ولنجتون المركزي بعد حادث اصطدام في ولنجتون في الساعة 9 من مساء الأحد.

وأوضح هيبكنز إن ألان اتهم بالقيادة المتهورة ومقاومة الاعتقال وتم إطلاق سراحه في الساعة الواحدة من صباح اليوم الاثنين.

وقال بيان للشرطة، لم يذكر اسم آلان، إن شخصا اتهم بالقيادة المتهورة ورفض مرافقة ضابط شرطة بعد حادث سير في روزنيث الليلة الماضية بعد الساعة التاسعة من مساء الأحد بقليل.

وأوضح بيان الشرطة أن آلان سيمثل أمام المحكمة "في وقت لاحق".

وسيعقد هيبكنز مؤتمرا صحفيا في البرلمان بشأن الحادث في وقت لاحق اليوم الاثنين.

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