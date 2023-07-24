تغيرات المناخ تفتك بالبشر والغابات

المصدر: عواصم - وكالات

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تستمر التغيرات المناخية بالفتك في البشر والغابات في العديد من مناطق العالم، في ظل موجة الحر غير المسبوقة.

وتضرب موجة حارة جنوب أوروبا ومناطق في الولايات المتحدة وآسيا، متجاوزة الأرقام القياسية، مع تحذيرات بشأن زيادة مخاطر الوفيات.

وواصل أكثر من 250 من عناصر الإطفاء مكافحة حريق كبير أمس في جزيرة رودوس السياحية لليوم السادس على التوالي حيث أجرت فرق الإغاثة اليونانية «أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق».

وينتشر مئتان وستة وستون من عناصر الإطفاء في جنوب شرق الجزيرة حيث دفع الحريق السلطات إلى إجلاء نحو 30 ألف شخص بينهم الكثير من السياح.

وتعمل في المنطقة عشر طائرات «كانادير» و8 مروحيات، بالإضافة إلى 49 سيارة إطفاء، بحسب المتحدث باسم إدارة الإطفاء يانيس أرتوبيوس. وأخليت 12 بلدة من بينها ليندوس.

وفي وسط البلاد وفي شبه جزيرة بيلوبونيز بلغت الحرارة 45 إلى 46,4 درجة مئوية في فترة ما بعد الظهر، وفقاً لمرصد أثينا.

وأوردت مصلحة الأحوال الجوية الوطني أن البلاد تواجه «على الأرجح» أشد قيظ في تاريخها.

حريق بكردستان

وأفادت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية بشمال كردستان العراق، أمس، باحتراق قرابة ثلاثة آلاف دونم من المساحات الطبيعية في بلدة «نالپاريز» التابعة لقضاء بينجوين، مؤكدة أن عملية إخماد الحريق استغرقت 30 ساعة متواصلة لوعورة المنطقة.

وقالت المديرية، في بيان صحافي أوردته وكالة «شفق» الإخبارية، إن الحريق اندلع الجمعة، وبعد الكثير من الجهود تم السيطرة على النيران التي توسعت في مناطق أخرى بسبب وعورة المنطقة والجبال العالية والوديان العميقة.

وأشار البيان إلى أن الحريق نتج عنه احتراق 3000 دونم من الأشجار الطبيعية والحشائش والأدغال من دون معرفة سبب اندلاع الحريق.

إيطاليا

وفي إيطاليا، يكافح رجال الإطفاء حرائق ضارية في منطقة كالابريا بجنوبي البلاد، فيما تعاني جزيرة صقلية من انقطاع الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت وكالة الحماية المدنية في صقلية إن درجة الحرارة في بعض مناطق شرق الجزيرة ارتفعت إلى 47 درجة مئوية أمس.

وعانت بعض المناطق القريبة من مدينة كاتانيا في الشرق من انقطاع الكهرباء الذي عزاه مسؤولون إلى الحرارة.

أفغانستان وباكستان

ولقي ما لا يقل عن 40 شخصاً حتفهم خلال الأيام الثلاثة الماضية في كوارث تسببت فيها العواصف المطيرة الغزيرة في أفغانستان وباكستان.

وأكدت هيئة إدارة الكوارث في أفغانسان أنه خلال الساعات الـ72 الماضية، لقي 31 شخصاً على الأقل حتفهم، بمختلف أنحاء البلاد.

وتضررت ثماني ولايات، وفي إقليم خيبر باختونخوا الحدودي الباكستاني، تسببت العواصف الرعدية والرياح القوية خلال عطلة نهاية الأسبوع في حدوث انهيارات أرضية ألحقت أضراراً بالطرق والمباني، وفقاً لصحيفة «دون». وقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص. وتم الإبلاغ عن العديد من الوفيات في ولاية «ميدان وردك» بأفغانستان. وهناك لقي العديد من السكان حتفهم، أثناء نومهم بسبب مياه الفيضانات.

عواصف ممطرة

وتعرضت بلغاريا لعواصف قبل موجة الحر الأحدث التي من المنتظر أن تضرب البلاد. واجتاحت رياح عاتية وعواصف ممطرة وعواصف برد شمال غرب الدولة البلقانية ليل السبت/الأحد، وفقاً لتقارير أوردتها وسائل الإعلام البلغارية.

وبعد عدة أيام حارة مع درجات حرارة تصل إلى حوالي 40 درجة، جلبت العواصف بعض الطقس البارد إلى شمال بلغاريا.

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