حدث وتاريخ.. 24 يوليو 1567 إجبار ملكة اسكتلندا ماري ستيوارت أثناء حبسها على التنازل عن العرش لابنها البالغ من العمر سنة. 1920 وقوع معركة ميسلون بين متطوعين سوريين والجيش الفرنسي، وبدء الانتداب الفرنسي على سوريا. 1783 ميلاد سيمون بوليفار، قائد ثوري فنزويلي تدين له عدد من دول أمريكا اللاتينية باستقلالها عن إسبانيا. 1798 القائد الفرنسي نابليون بونابرت يدخل مع قواته الغازية إلى القاهرة واستمر الاحتلال لمدة 13 شهراً. صورة التاريخ: 24 يوليو 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App