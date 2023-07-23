نتانياهو يخرج من المستشفى غداً بعد جراحة ناجحة

المصدر: أ ف ب

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أنه "يبلى بلاء حسنا" بعد خضوعه لجراحة لزرع جهاز ينظّم ضربات القلب، وذلك قبل ساعات من تصويت البرلمان على بند أساسي في مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة.

وأكد أطباء في مستشفى شيبا أن نتانياهو في "حالة جيدة" بعد خضوعه للجراحة.

ونقل نتانياهو (73 عاما) إلى المستشفى ليلا في مركز شيبا الطبي في تل هشومير. وقال المستشفى في بيان إن رئيس الوزراء "سيبقى تحت الإشراف الطبي في قسم أمراض القلب".

وأوضح مكتب نتانياهو في بيان أن نائب رئيس الوزراء ياريف لافين حل مكانه.

والأحد الماضي غادر نتانياهو المستشفى بعد ليلة أمضاها فيه بسبب شعوره بدوار على أثر إصابته بالتجفاف، على ما أفاد مكتبه.

وتسبب الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي اقترحته حكومة نتانياهو اليمينية المتشددة في يناير الماضي، بانقسام حاد في إسرائيل وبواحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلاد.

وتعد الخطة المقترحة من سلطات المحكمة العليا في إطار حزمة إصلاحات تعتبرها المعارضة تهديدا للديموقراطية.

وقال نتانياهو في مقطع فيديو نشره مكتبه "كما ترون، أنا بخير". وأضاف "سنواصل جهودنا لاستكمال التشريع والجهود المبذولة لتحقيق ذلك بالاتفاق (مع المعارضة)".

وأكد نتانياهو أنه "صباح الغد (الإثنين) سأنضم لأصدقائي في البرلمان". لكن رئيس الوزراء ما زال يمكث في المستشفى وفقا للمتحدث باسمها.

وفي شريط فيديو نشر على فيسبوك، قال نتانياهو قبل الجراحة "يقول لي الأطباء إني سأكون حرا وسيتم إخراجي من المستشفى بعد ظهر غد (الإثنين) وسأكون قادرا على الذهاب إلى الكنيست للتصويت".

وبدأ أعضاء البرلمان الإسرائيلي الأحد مناقشات حول بند "المعقولية" تستمر حتى الإثنين موعد التصويت النهائي. وسيتيح البند للقضاء إلغاء قرارات حكومية.

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