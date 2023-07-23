هجمات صاروخية روسية على أوديسا وزيلينسكي يتعهد بالرد

المصدر: وكالات

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أطلقت روسيا وابلاً من الصواريخ على أوديسا الاوكرانية، في هجوم يعد الأكبر ضمن سلسلة من الهجمات شبه اليومية التي تشنها موسكو بعد انسحابها من اتفاق العبور الآمن للحبوب الأوكرانية الذي تقوم فيه الأمم المتحدة بدور الوساطة، حيث يتم شحن الحبوب من موانئ في منطقة أوديسا.

ونقلت وكالة بلومبرغ للانباء، اليوم الأحد، عن القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا القول، إن الهجوم الأخير أدى إلى تدمير البنية التحتية للموانئ والمنازل والمباني الأخرى، ومقتل شخص واحد على الأقل وإصابة أكثر من عشرة آخرين.

وأطلقت القوات الروسية، 19 صاروخاً تمكنت قوات الدفاع الجوي الأوكراني من إسقاط تسعة منها. ومن بين المباني التي تضررت في أوديسا، كاتدرائية التجلي الأرثوذكسية التاريخية.

بدوره، تعهد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالرد على القوات الروسية. وقال زيلينسكي: «صواريخ ضد مدن مسالمة وضد مبان سكنية وكاتدرائية، سيكون هناك بالتأكيد رد انتقامي من أجل أوديسا، سيشعرون بهذا الرد».

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