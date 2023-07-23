زيلينسكي يضغط من أجل استئناف صادرات الحبوب دولياً

المصدر: د ب ا

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يضغط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من اجل استمرار صادرات الحبوب عبر البحر الأسود دون موافقة روسيا، وذلك في مواجهة إنهاء روسيا للصفقة الدولية المهمة للحبوب.

وقال زيلينسكي في كلمته عبر الفيديو ليل السبت إن "أي زعزعة للاستقرار في هذه المنطقة وتعطيل لطرق تصديرنا ستؤدي لمشاكل يرافقها عواقب مماثلة لجميع الناس في العالم".

وتابع أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو أقل هذه المشاكل. وذكر أنه تحدث مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ حول الحلول الممكنة.

وعلقت روسيا اتفاق الحبوب قبل أيام لأنه، وفقا لموسكو، لم تتم تلبية مطالبها بتسهيل صادراتها الزراعية.

ولم تكتف روسيا بإعادة فرض حصارها البحري على الموانئ الأوكرانية، ولكنها قصفت مدينة أوديسا الساحلية وغيرها من المناطق الأوكرانية على مدار الأيام السابقة وحتى الآن. كما هددت بمهاجمة أي سفينة في منطقة البحر الأسود.

وقالت روسيا إنها تريد من الغرب رفع العقوبات، وتحديدا الحظر المفروض على بنوكها باستخدام طريقة المدفوعات الدولية سويفت، قبل تمديد الاتفاق.

ودعت أوكرانيا الدول الأخرى لدعمها لمواصلة صادرات الحبوب دون موافقة روسيا.

وقال زيلينسكي إنه ناقش مع ستولتنبرغ خطوات إزالة الحصار وضمان استئناف "ممر الحبوب".

وأضاف أن اجتماع المجلس الأوكراني والناتو المشكل حديثا يمكن أن يساعد في التغلب على الأزمة الأمنية في البحر الأسود، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

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