تصعيد بالقرم.. وموسكو غاضبة من «عنقودية» الغرب

المصدر: عواصم - وكالات

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وصفت وزارة الخارجية الروسية، أمس، مقتل صحافي روسي في قصف أوكراني بأنه «جريمة نكراء»، وحمّلت الغرب «المسؤولية» أيضاً، فيما تعرض مخزن ذخيرة لهجوم بمسيرات في شبه جزيرة القرم، حيث اعتبرت كييف جسر القرم هدفاً لقواتها.

في وقت سابق، قال الجيش الروسي إن الصحافي الروسي في وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء، روتيسلاف غورافليف قُتل أمس في ضربة أوكرانية على منطقة زابوريجيا، جنوباً، أصيب خلالها أيضاً ثلاثة صحافيين آخرين بجروح.

وقالت الخارجية الروسية إن الصحافيين كانوا يجمعون مواد لتقرير عن قصف أوكراني على منطقة زابوريجيا بذخائر عنقودية.

وقالت الوزارة إن «أولئك الذين قدموا الذخائر العنقودية إلى من يحمونهم في كييف سيشتركون أيضاً في تحمل المسؤولية الكاملة».

من جانبه، كتب نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، عبر «تويتر» تعليقاً على مقتل الصحافي «إن الولايات المتحدة تخطت جميع الحدود الأخلاقية بإمداد أوكرانيا بالقنابل العنقودية».

وفي الجانب الآخر، أصيب المصور الأوكراني، يفغين شيلكو، الذي كان يصور مع فريق «دويتشه فيله» تحقيقاً «بشظايا قنابل عنقودية روسية»، بحسب القناة التلفزيونية الألمانية التي أضافت في بيان أن جندياً أوكرانيًا قتل «وأصيب آخرون بجروح خطيرة» في القصف.

واتهم حاكم منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا، فياتشيسلاف غلادكوف، كييف بقصف قرية جورافليفكا بذخائر عنقودية. وقال «في منطقة بلغورود، أطلق (الجيش الأوكراني) 21 قذيفة مدفعية وثلاث ذخائر عنقودية من راجمة صواريخ على قرية جورافليفكا».

ولقي ما لا يقل عن 4 أشخاص حتفهم في أحدث هجمات روسية استهدفت قرية قرب مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا، حسبما قال مكتب المدعي العام.

وذكرت السلطات الإقليمية في دنيبروبيتروفسك أن 3 أشخاص أصيبوا جراء نيران المدفعية الروسية في بلدة نيكوبول، على ضفاف نهر دنيبرو.

معركة القرم

واتهمت السلطات في شبه جزيرة القرم، أوكرانيا بتفجير مخزن ذخيرة بهجوم بطائرات مسيّرة ما دفعها إلى إجلاء السكان من المناطق المحيطة وتعليق حركة السكك الحديد.

في الأثناء، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن جسر القرم هدف عسكري لقواته، وذلك تعليقاً على هجوم استهدف الجسر الاثنين الماضي، أدى لمقتل زوجين وجرح ابنتهما.

وذكر زيلينسكي أن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره استغرق بعض الوقت للاستعداد لأن القوات الروسية أقامت عدة خطوط دفاعية ونشرت ألغاماً على نطاق واسع. ونفى أي صلة بين الهجوم وانسحاب روسيا هذا الأسبوع من اتفاق الحبوب.

بينما أبدت الأمم المتحدة أول من أمس، خشيتها من حصول تصعيد خطر في البحر الأسود بعد إعلان روسيا إجراء تدريبات عسكرية شملت إطلاق صواريخ، على خلفية توتر متزايد نجم عن إنهاء العمل باتفاقية الحبوب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن سفنا أطلقت صواريخ «كروز» «على زورق حدد هدفاً في منطقة التدريب القتالي في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود»، مؤكدة أن «السفينة الهدف دمِّرت إثر الضربة الصاروخية».

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