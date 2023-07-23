17 قتيلاً بسقوط حافلة في بنغلاديش

المصدر: (دكا - د.ب.أ)

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ذكرت شرطة بنغلاديش، أمس، أن 17 شخصاً على الأقل، لقوا حتفهم، بعد أن سقطت حافلة ركاب في بركة مياه على جانب طريق، في جنوب بنغلاديش.

وقال رجل الشرطة، جوتام كومار، إن الحافلة، التي كانت تحمل حوالي 50 راكباً، خرجت عن السيطرة وسقطت في بركة مياه على جانب طريق، بالقرب من بلدة «جالاخاتي» الجنوبية، على بعد أكثر من 130 كيلومتراً جنوبي غرب العاصمة، دكا. وقتل 12 شخصاً في مكان الحادث.

وأضاف أن 5 أشخاص آخرين توفوا في المستشفيات.

وأضاف أن الحادث وقع في الصباح، حيث فقد السائق السيطرة على سيارته، بعد أن انفجر واحد من إطاراتها على طريق سريع إقليمي، مشيراً إلى تحقيق أولي.

وتابع أن الحافلة كانت في طريقها إلى مقر منطقة «غالاكاثي» من بلدة بهانداريا.

وذكر مسؤول بمنشأة صحية يدعى دين محمد، إن 20 شخصاً يتلقون علاجاً طبياً في مستشفى «غالاكاثي».

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