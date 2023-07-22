أبرز المرشحين في الانتخابات الإسبانية

المصدر: أ ف ب

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يتوجه الإسبان الى مراكز الاقتراع غدا الأحد في انتخابات مبكرة تميل كفة استطلاعات الرأي فيها لفوز اليمين على حساب رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، على رغم ترجيح عدم تحقيق أي طرف فوزا يتيح له الإمساك بمقاليد السلطة منفردا.

فيما يأتي أبرز المرشحين للانتخابات:

رئيس الوزراء

يمسك بيدرو سانشيز بمقاليد السلطة منذ 2018، على رغم أن كثيرين توقّعوا مرارا انتهاء المسيرة السياسية للاشتراكي البالغ من العمر 51 عاما.

وصل سانشيز الى رئاسة الوزراء بعد حجب الثقة في البرلمان عن حكومة رئيس الوزراء السابق المحافظ ماريانو راخوي، بدعم من مجموعة أحزاب اليسار وممثلين سياسيين للباسك وكاتالونيا.

عزّز أستاذ الاقتصاد السابق من تأثير مدريد في الاتحاد الأوروبي الذي تتولى حاليا رئاسته الدورية، وهو أول رئيس وزراء إسباني يتحدث الإنجليزية بطلاقة.

دعا سانشيز المعروف بإقباله على المخاطرة، الى الانتخابات المبكرة في أعقاب خسارة الاشتراكيين والتحالف اليساري في انتخابات محلية وإقليمية أجريت في أواخر مايو الماضي.

المحافظ المفضّل

بعد نحو عام في زعامة الحزب الشعبي، تمكّن ألبرتو نونيس فيخو (61 عاما) من إعادة الاستقرار للتشكيل اليميني بعد أزمة داخلية هي من الأسوأ في تاريخه.

ترأس الحكومة الإقليمية في مسقطه منطقة جليقية (غاليسيا في شمال غرب إسبانيا) لمدة 13 عاما، إضافة الى خدمات البريد والخدمة الصحية.

في عهده، حلّ الحزب الشعبي في صدارة استطلاعات الرأي. تعهّد في حال فوزه بإبطال العديد من القوانين التي أقرتها حكومة سانشيز، وأحدها متعلّق بالتعامل مع إرث حقبة الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو (1939-1975).

كما اتهم سانشيز بخيانة إسبانيا من خلال الاعتماد على دعم الأحزاب الانفصالية الباسكية والكتالونية لإقرار القوانين، والعفو عن قادة كتالونيين كانوا يقضون عقوبات بالسجن على خلفية محاولة انفصال فاشلة في العام 2017.

لم يستبعد اليميني المعتدل فيخو التحالف مع حزب "فوكس" اليميني المتطرف للامساك بالسلطة في حال فاز الحزب الشعبي بأكثرية المقاعد دون التمكن من تحقيق غالبية كافية، وهو ما ترجحه استطلاعات الرأي.

وسبق للطرفين أن تحالفا في عدد من المناطق والبلديات في أعقاب انتخاب مايو، على رغم المواقف المتشددة لـ"فوكس" في بعض القضايا الاجتماعية.

الشيوعية

تمكنت وزيرة العمل يولاندا دياز المنتمية الى الحزب الشيوعي الإسباني، من استقطاب دعم 15 حزبا يساريا صغيرا بما فيها بوديموس، لتشكيل تحالف جديد تقوده يحمل اسم سومر.

ووفق استطلاعات الرأي، أصبحت دياز (52 عاما) التي كانت مغمورة لدى تعيينها وزيرة للعمل عام 2020، أكثر زعيمة حزب تحظى بثقة الإسبان.

وتمكنت السياسية التي تعرف بشخصيتها المحببة، من التفاوض على اتفاقات لتغطية رواتب الموظفين خلال الجائحة، وتحقيق زيادة مهمة للحد الأدنى للأجور والدفع في اتجاه إصلاح أساسي لقانون العمل يحدّ من اعتماد العقود الموقتة.

وطرح "سومر" الذي يأمل في أن يصبح شريكا لحزب سانشيز في الحكم، برنامجا انتخابيا يعتمد مبادئ أقصى اليسار. ومن طروحاته الأساسية توفير ما يصل الى 20 ألف يورو للشباب لإنفاقها على الدراسة أو التدريب المهني.

القومي

بعد أعوام طويلة من الانتساب الى الحزب الشعبي، اختار سانتياغو أباسكال شقّ طريقه منفردا اعتبارا من أواخر عام 2013، وساهم في تأسيس حزب "فوكس" (الصوت) اليميني المتطرف، وتزعّمه منذ ذلك الحين.

يعرف السياسي البالغ من العمر 47 عاما بخطابه الشعبوي وموقفه المتشدد حيال استقلال كتالونيا، وهو ساهم في تحويل الحزب الى "صانع ملوك" محتمل في المشهد السياسي الإسباني.

زادت شعبية الحزب بشكل مطرد في أعقاب فشل محاولة الاستقلال الكتالونية عام 2017، وأصبح ثالث أكبر حزب في البرلمان بنتيجة انتخابات 2019.

ويعارض الحزب الحق بالإجهاض، وينتقد "التعصّب" في قضايا المناخ ويريد تقليص المساعدات للمهاجرين.

وأقام أباسكال روابط قوية مع سياسيين من اليمين المتطرف في مختلف أنحاء أوروبا، من المجر الى إيطاليا.

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