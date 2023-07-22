اليونان.. إجلاء السياح والسكان من جزيرة رودس بعد استعار الحرائق "فيديو"

المصدر: أ ف ب

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أجلي أكثر من ألفي شخص السبت باتجاه شواطئ آمنة على جزيرة رودس اليونانية حيث يستعر حريق خارج عن السيطرة منذ خمسة أيام.

وقادت ثلاثة زوارق تابعة لخفر السواحل أكثر من 30 مركبًا خاصة شاركت في عملية الإجلاء الطارئة بينما كانت سفينة تابعة للبحرية اليونانية متجهة إلى المنطقة.

وقال خفر السواحل اليوناني إن القوارب تقوم بتحميل الناس من شاطئي كيوتاري ولاردوس في شرق الجزيرة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط والتي تعد مقصدًا سياحيًا.

وقال خفر السواحل إن أكثر من 1500 شخص نقلوا إلى بر الأمان.

منذ إصدار الإخطار ببدء عملية الإجلاء بعد الظهر شوهد سياح يجرون أمتعتهم باتجاه الشاطئ وبعضهم يدفعون عربات تقل أطفالهم. ولم يتمكن البعض من الاتصال بشركات الطيران وفوتوا رحلاتهم.

وقالت السلطات على الجزيرة إن 30 ألف شخص في الإجمال سيتم إجلاؤهم من مناطق الحرائق بمختلف السبل.

وقالت قناة أرت التلفزيونية إن بعض رجال الإطفاء علقوا في دير إبسيني بالقرب من لاردوس بعد أن توجهوا إليه لمحاولة إقناع الراهبات بمغادرة المنطقة.

وأضافت أن رجال الإطفاء وقائدهم بأمان.

وقال نائب رئيس الإطفاء يانيس أرتابيوس إن الحريق الذي اندلع على جبل في وسط جزيرة رودس هو أصعب حريق تواجهه قوات الإطفاء هناك.

ويعمل 173 من رجال الإطفاء تؤازرهم خمس طائرات عمودية في المنطقة ولا سيما في لاردوس ولايرمون حيث خرجت الحرائق عن السيطرة.

ولحقت أضرار بثلاثة فنادق في منطقة كيوتاري بسبب الحريق.

اليونان.. إجلاء السياح والسكان من جزيرة رودس بعد استعار الحرائق



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#صحيفة_البيان pic.twitter.com/KJNYGo0o07 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 22, 2023

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