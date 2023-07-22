أوكرانيا: 4 قتلى في هجوم روسي قرب دونتيسك

المصدر: د.ب.أ

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لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم، في أحدث هجمات روسية استهدفت قرية قرب مدنية دونيتسك بشرق أوكرانيا، وفق ما قال مكتب المدعي العام، اليوم السبت.

ووفقاً للمكتب، اسقطت القوات الروسية، قنابل فاب -250على قرية نيو -يورك في دونيتسك مساء أمس الجمعة، وتم نقل ثلاثة مصابين مدنيين للمستشفى، وعدد الضحايا مرشح للارتفاع. وفتح مكتب المدعي العام تحقيقاً.

وذكرت السلطات الإقليمية في دنيبروبيتروفسك، أن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء نيران المدفعية الروسية في بلدة نيكوبول، التي تقع على ضفاف نهر دنيبرو في الجهة المقابلة لمحطة زابوريجيا النووية، والتي تحتلها القوات الروسية.

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