مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي قرب نابلس

المصدر: أ.ف.ب

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قتلت القوات الإسرائيلية، فلسطينياً بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية، كما أعلن مسؤولون فلسطينيون، اليوم السبت، بينما تحدث الجيش الإسرائيلي عن محاولة لتنفيذ عملية دهس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ فوزي هاني مخالفة (18 عاما) قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة سبسطية قرب نابلس. وتحدث الجيش الإسرائيلي في بيان، عن محاولة دهس، موضحاً أن القوات الإسرائيلية ردت بإطلاق النار على المشتبه بهم الذين كانوا في السيارة وتم تحييد السائق. وأضاف الجيش أن مشتبهاً به آخر اعتقل.

ويأتي الحادث وسط تصاعد التوتر في الضفة الغربية، بعد سلسلة هجمات فلسطينية على مستوطنين إسرائيليين وأعمال عنف من جانب مستوطنين إسرائيليين ضد فلسطينيين.

ويعتبر مخالفة ثاني فلسطيني قُتل برصاص القوات الاسرائيلية في الضفة الغربية الجمعة. وكان محمد البايض (17 عاما) قتل بالرصاص قرب مدينة رام الله، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

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