بعثة تايبيه في كوريا الجنوبية: إرسال طرود مريبة من الصين

المصدر: د.ب.أ

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ذكرت بعثة تايبيه في كوريا الجنوبية، أنها وجدت أنّ الطرود الدولية المريبة، التي تم الإبلاغ عنها بمختلف أنحاء البلاد، تم إرسالها من الصين.

وفي رسالة، تم نشرها على موقعها الالكتروني، ذكرت البعثة أنها أبلغت هيئة الجمارك التابعة لها، بالتحقيق على الفور في أحدث قضية، ووجدت أن الطرود، تم إرسالها في بادئ الأمر من الصين ووصلت إلى كوريا الجنوبية، عبر تايوان، وفق شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم السبت.

وأضافت البعثة، أنها أطلعت الشرطة الكورية على النتائج والمواد ذات الصلة، وأن الوكالتين المعنيتين في البلدين، على اتصال وتنسيق وثيق حاليا حول القضية.

وأضافت البعثة أنها تدرك الاهتمام الإعلامي المحلي بالطرود المريبة من تايوان، وأن الحكومات المحلية تحذر أيضا المواطنين من فتحها.

وبدأت سلسلة الحوادث، عندما وصل طرد، يشتبه في احتوائه على مواد خطيرة، إلى مركز رعاية، في أوسان، أول من أمس الخميس. ومنذ ذلك الحين، تم الإبلاغ عن طرود مماثلة بمختلف أنحاء البلاد.

وذكرت هيئة الشرطة الوطنية، أنها تلقت 987 بلاغاً مماثلا حتى الخامسة صباح اليوم السبت، حيث من المتوقع ارتفاع العدد، وبينما كان حوالي 700 بلاغاً خاطئاً، فقد تم إجراء فحص على الطرود الباقية، ولم يتم اكتشاف أي مواد ضارة حتى الآن.

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