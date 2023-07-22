بنما تتوقع عدداً قياسياً من المهاجرين إلى أمريكا

المصدر: أ.ف.ب

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أعلنت السلطات البنمية، أنها تتوقع ارتفاع عدد المهاجرين الذين يعبرون غابة داريين إلى الولايات المتحدة، ليتجاوز الرقم القياسي المسجل لعام 2022 بأكمله اعتباراً من يوليو الجاري.

وقال وزير الأمن البنمي، خوان مانويل بينو، للصحافيين: «حتى اليوم أحصينا 227 ألف مهاجر عبروا أراضينا واعتبارا من الشهر الجاري سنتجاوز الرقم التاريخي الذي سجل في 2022 عندما عبر 248 ألف مهاجر منطقة داريين».

وعلى الرغم من المخاطر الكبيرة فيها، تشكل غابة داريين ممراً مهمًا للهجرة من أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة عبر أمريكا الوسطى.

وتفيد إحصاءات دائرة الهجرة الوطنية في بنما، بأن أكثر من 248 ألف شخص عبروا تلك المنطقة في 2022، وهو عدد قياسي.

وقال بينو إنه بالوتيرة التي سجلت في يوليو بينما ما زال هناك خمسة أشهر أخرى في العام، تتوقع السلطات أن يبلغ العدد 400 ألف في 2023.

وكشفت الإحصاءات الرسمية، أنه حتى 30 يونيو الماضي عبر أكثر من مئة ألف فنزويلي منطقة داريين، أي نحو نصف العدد الإجمالي للعام الجاري. واتبع نحو 33 ألف هايتي وأكثر من 25 ألف إكوادوري وأكثر من 8500 صيني الطريق نفسه. وخُمس هؤلاء المهاجرين هم من القاصرين.

وتشكل داريين حدوداً طبيعية خطيرة بسبب الحيوانات البرية فيها والسيول وانتشار عصابات إجرامية تسرق ممتلكات المهاجرين أو تطلب المال لإرشادهم.

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