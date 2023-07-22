للمرة الأولى .. بلغاريا ترسل مدرعات إلى أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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قررت بلغاريا أمس الجمعة إرسال حوالي مئة مدرّعة إلى أوكرانيا في سابقة بالنسبة للدولة الواقعة في منطقة البلقان والتي أحجمت سابقاً عن مساعدة كييف بشكل مباشر بسبب علاقاتها التاريخية القوية مع موسكو.

ووافق البرلمان بغالبية كبيرة بلغت 148 صوتاً مؤيداً مقابل 52 رافضاً، على اقتراح الحكومة الجديدة المؤيدة لأوروبا والتي أطلقت استراتيجية جديدة بعدما خلفت حكومات مؤقتة سابقة حرصت على عدم التدخل في النزاع.

والمدرّعات من طراز "بي تي ار" سوفييتية التصميم، تم شراؤها في ثمانينات القرن الماضي، ولم تُستخدم قطّ.

وجاء في النص "بلغاريا لم تعد بحاجة إلى هذه المعدات التي يمكن أن تقدم دعماً قيماً لأوكرانيا في معركتها للحفاظ على استقلالها وسلامة أراضيها" في مواجهة روسيا.

وعارض القرار أعضاء الحزب الاشتراكي، كما عارضته الحركة القومية المتطرفة الشابة الموالية لروسيا فازراجدان (النهضة) التي وصفته بأنه "خيانة وعار".

وتمتلك بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، مخزونًا كبيرًا من المعدات والأسلحة السوفييتية وتنتج الذخيرة أيضًا.

وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صوفيا في مطلع يوليو لمناقشة تسريع وتيرة الإمدادات لبلاده.

منذ هذه الزيارة، أعلنت الحكومة في بلغاريا عن حزمة مساعدات غير مسبوقة، تشمل على ما يبدو أسلحة وقذائف، ولم ترغب في تقديم تفاصيل لأن الأمر موضع انقسام في البلاد.

لكن عملياً، تعمل مصانع الأسلحة بكامل طاقتها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وارتفعت الصادرات الصناعية وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد مع تصدير المعدات إلى دول تتولى تسليمها إلى أوكرانيا.

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