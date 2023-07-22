ألمانيا تسجل قفزة كبرى في حالات الدخول غير القانوني

المصدر: د ب ا

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سجلت الشرطة الاتحادية في ألمانيا، حالات دخول غير قانونية على الحدود الألمانية، في النصف الأول من هذا العام، أكثر من الفترة نفسها قبل عام بنسبة 64%.

وأعلنت الشرطة الاتحادية أمس الجمعة أنه في الفترة من يناير إلى يونيو، جرى تسجيل 45 ألفا و338 حالة دخول غير مرخص به، مقارنة مع 29 ألفا و174 حالة في النصف الأول من عام 2022.

ويعني الدخول غير المرخص به أن الأشخاص ليس لديهم تأشيرات ضرورية أو تصاريح إقامة أو أوراق هوية لدخول ألمانيا بشكل قانوني.

وفي معظم الحالات، يكون هؤلاء لاجئين أو مهاجرين يسعون إلى الحماية بعد دخول ألمانيا. ولا تظهر البيانات عدد الأشخاص الذين جاؤوا من أي من حدود البلاد.

وجرى مؤخرا تسجيل عدد متنام من حالات الوصول لما يطلق عليه بمسار بيلاروس، الذي يمر عبر بولندا إلى ولايتي براندبيرغ وساكسونيا في شرق البلاد.

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