الأمم المتحدة: تهديدات السفن المدنية في البحر الأسود مرفوضة

المصدر: (نيويورك - أ.ف.ب)

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نددت الأمم المتحدة، أمس، بالتهديدات «غير المقبولة» التي وجهتها موسكو وكييف إلى السفن المدنية التي تعبر البحر الأسود في أعقاب انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، إن «التهديدات باستهداف السفن المدنية في البحر الأسود غير مقبولة».

وأعربت خلال جلسة لمجلس الأمن عن القلق «من المعلومات المتعلّقة بالألغام المزروعة في البحر الأسود، التي تهدد الملاحة المدنية».

وحذرت دي كارلو من «خطر اتساع النزاع، رداً على حادث عسكري في البحر الأسود، أكان متعمداً أم عرضياً، يجب تفاديه بأي ثمن؛ لأنه قد يؤدي إلى تبعات كارثية علينا جميعاً». وكررت دي كارلو إدانة أمين عام منظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الأخيرة، استهداف روسيا لموانئ أوكرانية على البحر الأسود.

وحذرت من أن «إنهاء روسيا مشاركتها في مبادرة البحر الأسود (لتصدير الحبوب)، مضافاً إلى قصف موانئ رئيسة، سيفاقم الوضع».

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