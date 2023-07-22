روسيا ترمي الكرة في ملعب الأمم المتحدة لاستئناف اتفاق الحبوب

المصدر: د ب ا

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حاولت روسيا يوم أمس الجمعة، إلقاء مسؤولية تجديد اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود المنتهي على عاتق منظمة الأمم المتحدة بعد أن رفضت موسكو تجديد الاتفاق يوم الاثنين الماضي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين للصحفيين يوم الجمعة: "الكرة في ملعب- كما يقال أحيانا الآن- شركائنا الذين كنا نعمل معهم".

وأضاف فيرشينين للصحفيين في موسكو: "نحن الآن ننتظر رد فعلهم".

ولم تلغ روسيا الاتفاقية فحسب، بل واصلت قصف مدينة أوديسا الساحلية ومناطق أوكرانية أخرى منذ أيام وحتى الآن. كما هددت بمهاجمة أي سفينة في منطقة البحر الأسود.

وقالت روسيا إنها تريد من الغرب رفع العقوبات، وتحديدا الحظر المفروض على بنوكها من استخدام طريقة الدفع الدولية سويفت، قبل أن تمدد الاتفاق.

وأكد الاتحاد الأوروبي، الذي يدعم اتفاق تصدير الحبوب الأوكراني، أن الحبوب والأسمدة الروسية معفاة من العقوبات وأن العديد من البنوك لا تزال مرتبطة بسويفت.

وأعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق يوم الجمعة، أن قرار روسيا بعدم تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود سيؤدي إلى مزيد من الوفيات جراء جوع السكان في المناطق الأفقر، التي تعاني بالفعل بشكل خطير.

وقال منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، في جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، إن القرار، بالنسبة للكثير من 362 مليون شخص في 69 دولة، تعتمد على المساعدات الغذائية، "لا يشكل أمرا محزنا أو خيبة أمل، بل مسألة تهديد لمستقبلهم ومستقبل أولادهم وأسرهم".

وأضاف: "إنهم لا يشعرون بالحزن ولا يشعرون بالغضب ... إنهم يشعرون بالقلق وتستبد بهم الهموم . البعض سيعاني من الجوع، والبعض سيتضور جوعا. الكثير ربما سيموتون نتيجة لهذه القرارات".

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