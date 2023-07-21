روسيا تعتزم تفتيش السفن المارة بالبحر الأسود

المصدر: د ب ا

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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، في إيجاز صحفي اليوم الجمعة، أن روسيا تريد أن تخضع السفن الموجودة بالبحر الأسود للتفتيش، لضمان عدم استخدامها لنقل أسلحة.

وتعليقا على بيان وزارة الدفاع الروسية بأن موسكو ستعتبر كل السفن التي تتجه إلى الموانئ الأوكرانية على طول ساحل البحر الأسود بأنها ناقلات لشحن الأسلحة، قال فيرشينين في تصريحات، نقلتها وكالة تاس الروسية للأنباء، إن "المعنى هو أنه يجب أن نتأكد من ذلك، يجب أن نجري تفتيشا، لمعرفة ما إذا كانت احدى السفن تحمل شيئا ما سيئا".

وشدد نائب الوزير الروسي أن "ذلك يعني تحقيقا وتفتيشا، إذا لزم الأمر، للتأكد مما إذا كان ذلك حقيقيا أم لا".

ووصف فيرشينين هذا النهج بأنه "منطقي تماما، لا سيما بعد الهجمات التي وقعت".

وقال إنه "لا يوجد الآن ممر إنساني بحري، بل هناك بالفعل مناطق ذات خطر عسكرى متزايد ".

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الأربعاء الماضي أنه اعتبارا من منتصف الليل بتوقيت موسكو أمس الخميس، ستعتبر روسيا، فيما يتعلق بانتهاء اتفاق الحبوب، كل السفن التي تقصد موانئ أوكرانية وتجتاز البحر الأسود بأنها سفن لنقل شحنات عسكرية.

وصنفت وزارة الدفاع تلك الدول التي تبحر هذه السفن تحت أعلامها، بأنها ستُعتبر متورطة في الصراع الأوكراني وتقف في جانب كييف.

كما ذكرت الوزارة أنه جرى تحديد عدد من المناطق البحرية شمال غربي وجنوب شرقي المياه الدولية للبحر الأسود بأنها مناطق خطيرة مؤقتا للإبحار فيها.

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