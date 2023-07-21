الأمم المتحدة: عدم تمديد اتفاق الحبوب يعني المزيد من الجوع

المصدر: د ب ا

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أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن قرار روسيا بعدم تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود سيؤدي إلى مزيد من الوفيات جراء الجوع للسكان في المناطق الأفقر، التي تعاني بالفعل بشكل خطير.

وقال منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، في جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، إن القرار، بالنسبة للكثير من 362 مليون شخص في 69 دولة، تعتمد على المساعدات الغذائية، "لا يشكل أمرا محزنا أو خيبة أمل، بل مسألة تهديد لمستقبلهم ومستقبل أولادهم وأسرهم".

وقال: "إنهم لا يشعرون بالحزن ولا يشعرون بالغضب ... إنهم يشعرون بالقلق وتستبد بهم الهموم . البعض سيعاني من الجوع، والبعض سيتضور جوعا. الكثير ربما سيموتون نتيجة لهذه القرارات".

كانت موسكو قد أعلنت الاثنين الماضي إنهاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، على الرغم من كل المناشدات الدولية.

وأعلنت موسكو بعد ذلك أنها ستعتبر كل السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية أهدافا عسكرية محتملة في المستقبل.

وأعقبت روسيا هذه الإجراءات بشن هجمات شاملة على مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية، حيث جرى تصدير الكثير من ملايين الأطنان من الأغذية من تلك المدينة في الأشهر الماضية. كما هاجمت مدنا أوكرانية أخرى على البحر الأسود.

وحذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، روسيا أمام مجلس الأمن اليوم الجمعة من تصعيد الوضع في البحر الأسود.

وقال إن "أي خطر لانتشار الصراع نتيجة لحادث عسكري في البحر الأسود، سواء عن عمد أو بدون عمد، يجب تجنبه بأي ثمن، إذ قد يحمل عواقب كارثية بالنسبة لنا جميعا".

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