روسيا تحيي آمال إبرام اتفاق جديد لتصدير الحبوب

المصدر: وكالات

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قال سيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي اليوم الجمعة إن موسكو مستعدة لمناقشة خيارات أخرى بخصوص صادرات الحبوب، مضيفا أنه لا توجد محادثات تجرى حاليا للتوصل إلى بدائل لاتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضاف: إن روسيا تعمل على فتح طرق جديدة لتصدير الحبوب بعد انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في وقت سابق هذا الأسبوع.

وكان الهدف من الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، هو الحيلولة دون وقوع أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بعمليات تصدير الحبوب بأمان من موانئ البحر الأسود بعد تعطلها بسبب الحرب.

و قال سيرجي فيرشينين إن بلاده تريد أن تكون قادرة على تفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إذا لزم الأمر، وذلك بعد انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب.

وقال فيرشينين "علينا أن نتأكد من أن السفينة لا تحمل شيئا سيئا، وهذا يعني (تقديم) طلب، والتفتيش إذا لزم الأمر، للتأكد من أنها كذلك... أعتقد أن هذا منطقي تماما، وخصوصا بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت".

وأضاف "لم يعد الممر الإنساني البحري موجودا، والآن ربما توجد مناطق ذات خطر عسكري متزايد".

وكان الهدف من الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، هو الحيلولة دون وقوع أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بعمليات تصدير الحبوب بأمان من موانئ البحر الأسود بعد تعطلها بسبب الحرب. وانسحبت موسكو من الاتفاق يوم الاثنين الماضي.

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