لندن: مقتل 20 ألف سجين جندتهم فاغنر في أوكرانيا

المصدر: د ب ا

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قال خبراء عسكريون في بريطانيا، اليوم الجمعة، في التحديث اليومي بشأن حرب أوكرانيا، إن ما يصل إلى 20 ألف مقاتل جندتهم مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة من السجون الروسية للمشاركة في الحرب في أوكرانيا لقوا حتفهم خلال أشهر قليلة.

وتم تجنيد 40 ألف رجل، على الأقل، في إطار برنامج التجنيد المعروف باسم "المشروع كيه"، وفقا للتقرير الاستخباراتي اليومي الذي نشرته وزارة الدفاع في لندن.

وذكر التقرير أن السجناء السابقين جعلوا السيطرة على مدينة باخموت المحاصرة بشرقي أوكرانيا ممكنا. وفي الوقت نفسه، أصبحت فاغنر المنظمة القوية التي تحدت سلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتمرد قصير الشهر الماضي بسبب الزيادة العددية.

وأضاف التحديث أنه رغم ذلك، نظرا لمعدل القتلى والجرحى، كانت السيطرة على باخموت أيضا "إحدى الوقائع الأكثر دموية في التاريخ العسكري الحديث".

وأوضح الخبراء أن السجناء السابقين الباقين ربما يكملون مدة خدمتهم الإجبارية مع فاغنر لينالوا حريتهم.

وتشير تقديرات بريطانية إلى أن عددا كبيرا من المدانين الذين صدر عفو بحقهم سيبقون في الخدمة لدى فاغنر.





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