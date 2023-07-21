بوتين يطلق أول شحنة من خط إنتاج أركتيك للغاز الطبيعي

المصدر: د ب ا

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أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول شحنة من أول خط إنتاج لمشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال 2" من مورمانسك إلى موقع التركيب في شبه جزيرة جيدان عبر طريق بحر الشمال، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الخميس.

وزار بوتين مركز إنشاء مشروع الغاز الطبيعي المسال الجديد التابع لشركة نوفاتيك في بيلوكامينكا، قرب ميناء مورمانسك القطبي، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي اليوم.

وقال بوتين: "تتوافر جميع الأسباب للاعتقاد بأن "أركتيك للغاز الطبيعي المسال 2" سيتم تنفيذه في موعده وبالجودة المطلوبة".

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