الولايات المتحدة: لا يمكننا تفادي أو استبعاد الحرب مع الصين

المصدر: (عواصم - وكالات)

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قالت وزيرة الجيش الأمريكي، كريستين وورموث، إن «الحرب مع الصين ليست أمراً يمكن تفاديه أو استبعاده، لكننا نعمل على ردعه».

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها وورموث في منتدى «أسبين للأمن» بولاية كولورادو، أمس، أكدت عبرها أن الولايات المتحدة تعزز قدراتها الصاروخية الدفاعية، لـ «ردع أي اعتداء قادم من الصين».

وصرحت وورموث «سوف نضع قريباً في ولاية واشنطن صواريخ خارقة للصوت، قادرة على ضرب أهداف على بُعد آلاف الأميال».

في سياق متصل، صرحت وورموث أن واشنطن تبذل كل جهودها لاسترجاع الجندي الأمريكي المعتقل في كوريا الشمالية سريعاً.

من ناحيته، قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص، المعني بملف كوريا الشمالية، سونغ كيم، إن بلاده تعمل جاهدة لضمان عودة الجندي الأمريكي الذي عبر إلى كوريا الشمالية. وأضاف كيم أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة للتحقق من المعلومات بشأن سلامة الجندي ترافيس كينغ، وأنها تجري اتصالات «لضمان سلامته وعودته».

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