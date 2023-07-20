واشنطن: موسكو تفكّر بضرب سفن مدنية واتّهام كييف بذلك

المصدر: أ ف ب

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أعلن البيت الأبيض أمس الأربعاء أنّ روسيا تدرس إمكانية شنّ هجمات ضدّ سفن شحن مدنية تنقل صادرات أوكرانية من الحبوب عبر البحر الأسود، لتتّهم بعد ذلك القوات الأوكرانية بشنّ هذه الهجمات.

وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي آدم هودج لوكالة فرانس برس إنّ "الجيش الروسي قد يوسّع دائرة استهدافه لمنشآت الحبوب الأوكرانية لتشمل هجمات ضدّ سفن الشحن المدنية" و"من ثمّ اتّهام أوكرانيا بشنّ هذه الهجمات".

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