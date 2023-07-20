البرلمان التشيكي يوافق على اتفاقية الدفاع مع الولايات المتحدة

المصدر: د ب ا

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وافق البرلمان التشيكي بأغلبية واضحة على اتفاقية دفاع جديدة مع الولايات المتحدة.

وبعد مجلس الشيوخ على المعاهدة، وافق مجلس النواب في براغ على التصديق على المعاهدة.

وفي التصويت الذي جرى مساء أمس الأربعاء، أيد المعاهدة 115 نائبا، بينما عارضها 18، وامتنع 11 نائبا عن التصويت.

ويتبقى الآن توقيع رئيس البلاد، الجنرال السابق في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بيتر بافل، وتوقيعه أمر مؤكد.

وخلال مناقشة الاتفاقية، أكدت وزيرة الدفاع يانا تشيرنوخوفا، أهمية المعاهدة كضمانة أمنية إضافية، مشيرة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، على أقل من 400 كيلومتر.

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