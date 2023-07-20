وفاة شخصين إثر عاصفة قوية في كرواتيا

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقي شخصان حتفهما إثر عاصفة قوية ضربت العاصمة الكرواتية زغرب أمس الأربعاء.

وضربت رياح شديدة المدينة خلال فترة ما بعد الظهر، اقتلعت الأشجار، وتسببت في أضرار بالأسطح، كما أصابت حركة المرور بالشلل، حسبما ذكرت شبكة تلفزيون "اتش ار تي" العامة.

وقالت الشرطة في زغرب إن شخصا مترجلا عمره 51 عاما، وسائق سيارة، 48 عاما، لقيا حتفهما.

وذكر مسعفون أن ثمانية أشخاص آخرين أصيبوا، معظمهم في الرأس.

لقي شخصان حتفهما إثر عاصفة قوية ضربت العاصمة الكرواتية #زغرب وضربت رياح شديدة المدينة خلال فترة ما بعد الظهر، اقتلعت الأشجار، وتسببت في أضرار بالأسطح، كما أصابت حركة المرور بالشللhttps://t.co/RnZyyzeiKh#صحيفة_البيان pic.twitter.com/TkvCLjcNGd — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 19, 2023

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز