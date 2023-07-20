بكين لكيسنجر: احتواء الصين مستحيل

المصدر: (بكين- أ.ف.ب)

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أكد كبير مسؤولي العلاقات الخارجية في الصين وانغ يي أمس، خلال لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر في بكين أن «تطويق الصين واحتواءها مستحيلان».

وأكد وانغ للمسؤول الأمريكي السابق البالغ مئة سنة «تطور الصين يتمتع بدينامية داخلية ومنطق تاريخي مطلق، ومحاولة تغيير الصين مستحيلة وتطويق الصين واحتواؤها مستحيلان».

وأشاد وانغ كبير مسؤولي الدبلوماسية في الحزب الشيوعي الصيني بـ «الصداقة التي أقامتها (الصين) مع الأصدقاء القدامى»، وشكر كيسنجر على «مساهماته التاريخية في تحسين العلاقات بين الصين والولايات المتحدة».

وقال وانغ إن «سياسة الصين تجاه الولايات المتحدة لا تزال مستمرة وتتبع المبادئ التوجيهية الأساسية التي اقترحها الرئيس شي جين بينغ، وهي الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين». وأضاف الدبلوماسي الصيني أن «هذه المبادئ التوجيهية الثلاثة أساسية وطويلة الأجل وهي الطريق الصحيح للصين والولايات المتحدة، وهما دولتان عظيمتان، للتوافق».

وتابع أن «السياسة الأمريكية تجاه الصين تحتاج إلى حكمة دبلوماسية على طريقة كيسنجر وشجاعة سياسية على طريقة نيكسون»، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون الذي أقام علاقات دبلوماسية مع الصين الشيوعية.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق أمس وزير الدفاع لي شانغفو في بكين. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن «كيسنجر قال إنه في عالم اليوم تتعايش التحديات والفرص ويجب على الولايات المتحدة والصين إزالة سوء التفاهم والتعايش سلمياً وتجنب المواجهة».

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