القيظ يهيمن على العالم وحر «شارون» يخنق أوروبا

المصدر: عواصم ــ وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستمر القيظ الشديد في الهيمنة على أجزاء كبيرة من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، حيث تسببت درجات الحرارة القصوى جداً بحرائق غابات عنيفة لا سيما في اليونان.

ومن كاليفورنيا إلى الصين مروراً بأوروبا الغربية، تتعالى التحذيرات من مخاطر الحر، مع دعوات للسكان إلى الإكثار من شرب المياه والاحتماء من الشمس.

وحث المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية على عدم الوقوع في شرك عدم الاستعداد لدرجات الحرارة المرتفعة، في ضوء موجة الحر التي تؤثر على معظم أنحاء القارة.

وفرض في أوروبا الإنذار الأحمر بسبب «خطر كبير» ناجم عن ارتفاع الحرارة.

ويكافح مئات عناصر الإطفاء حرائق في أرخبيل الكناري، وفي اليونان، حيث ينخرطون في «معركة هائلة» لإخماد النيران غرب أثينا وعلى جزيرة رودوس السياحية.

وفيما ينتظر حلول موجة قيظ جديدة في اليونان اعتباراً من اليوم، مع حرارة قد تصل إلى 44 درجة مئوية الجمعة والسبت.

ورغم أوامر الإخلاء، رفض بعض السكان مغادرة منازلهم.

وقال ديميتريس ميخايلوس من بلدة بورناري شمال غرب العاصمة «لن أرحل. بدأت بناء هذا المنزل عندما كنت في السابعة والعشرين. سأبقى هنا لأراه يحترق».

موجة شارون

بعد سيربيروس، جاء دور موجة الحر «شارون» لتحيط بالساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط. وقد سُميت باسم ربّان المركب الذي أوصل الأرواح إلى العالم السفلي في الأساطير اليونانية.

في جنوب فرنسا، سجلت مستويات قياسية خصوصاً في منطقة الآلب جنوبا والبيرينيه غرباً وجزيرة كورسيكا على ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية. وكانت هذه المستويات القياسية أعلى بـ8 إلى 11,9 درجة مئوية عن المعدلات الموسمية.

وفتحت السلطات في مدينة مارسيليا الفرنسية حمامات السباحة مجاناً أمام الجميع، لحين انتهاء موجة الحر الحالية.

في إسبانيا، قالت مصلحة الأرصاد الجوية إن الحرارة بلغت 45,3 درجة في فيغويريس في كاتالونيا في شمال شرق البلاد و43,7 درجة مئوية في جزر الباليار.

قالت المصطافة ليديا رودريغيس (29 عاماً) «لا يمكنا الخروج إلى الشارع في مدريد.. الأمر رهيب. انا من صقلية ومعتادة على الحر لكننا نختنق هنا».

إيطاليا أعلنت الإنذار الحمر في 20 مدينة. ففي روما بلغت الحرارة 40 درجة، لكن الحر لم يمنع السياح من الخروج إلى شوارع العاصمة، حيث يمكنهم أن يستخدموا مياه 2500 نافورة لتخفيف وطأة الحر.

العالم العربي

ويعاني العالم العربي من موجة الحر التي تمتاز بأنها أطول من سابقاتها، وقد وصلت الحرارة في بعض الدول العربية إلى 50 درجة. وتفيد توقعات بأن موجة الحر التي تجتاح العراق ستستمر الشهر الحالي والشهر المقبل. ووصلت الحرارة الاثنين والثلاثاء إلى 50 درجة مئوية في مناطق ب‍العراق.

في الولايات المتحدة، سجلت فينيكس عاصمة ولاية أريزونا مستوى قياسياً جديداً بعد 49 عاماً مع حرارة تفوق أو تعادل 43,3 درجة على مدى 19 يوماً متتالية.

وتتابع مصلحة الأرصاد الأمريكية موجة حر «خانقة» في جنوب البلاد، حيث تسببت حرائق عنيفة عدة في كاليفورنيا بإجلاء سكان. وأتى حريق رابيت فاير وهو الأعنف على حوالي 3200 هكتار.

وفي كندا، التهمت النيران أكثر من 11 مليون هكتار هذه السنة، فيما ما زال 885 حريقاً مستعرة من بينها 566 تعتبر خارج السيطرة.

وأصدرت اليابان تنبيهات من ضربات شمس في 32 من مناطق البلاد الـ 47 مع حرارة قريبة من المستوى القياسي البالغ 41,1 درجة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز