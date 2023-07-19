"بابُنا مفتوح دائماً".. الاستخبارات البريطانية تدعو الروس إلى التجسس على بلاهم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية ريتشارد مور الأربعاء الروس "المُستاءين" من الحرب في أوكرانيا إلى الالتحاق بخدماته في لندن، في نداء علني نادر لاستقطاب عملاء جدد.

وأكد مور في خطاب ألقاه في براغ أنّ العديد من الروس مستاؤون بصمت من رؤية قواتهم المسلحة تقصف المدن الأوكرانية، فتطرد عائلات بريئة من منازلها وتخطف مئات الأطفال، على حد تعبيره.

وقال "أدعوهم (هؤلاء الروس) إلى فعل ما فعله آخرون خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية والانضمام إلينا"، مضيفاً "بابُنا مفتوح دائماً"، مؤكداً أن تجنيد الجواسيس سيتم "بتكتم ومهنية".

وفي مقابلة مع موقع بوليتيكو، أكد مور أنّ حماية هكذا جواسيس "مقدسة": "إذا لم نتمكن من ضمان ذلك، فسوف نفشل، ويمكنني أن أؤكد لكم أننا ننشط فعلاً".

وتحدث مور أيضًا في الخطاب الذي ألقاه في السفارة البريطانية في براغ عن الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في الاستخبارات والتجسس.

ولفت إلى أنّ الاستخبارات البريطانية تستخدم الذكاء الاصطناعي "لزيادة قدرتنا على أن نحكم على الأمور في مواقف معينة" متعلقة بالحرب في أوكرانيا.

وقال إن فرقه تستخدم أيضًا الذكاء الاصطناعي في أنشطتها المتعلقة بالصين. وتابع "أتوقع أن يتم تكليفنا بشكل متزايد بالحصول على معلومات استخبارية حول كيفية استخدام الدول المعادية، للذكاء الاصطناعي بطرق غير مسؤولة وغير أخلاقية".

وأضاف "خدماتي وحلفاؤنا عازمون على الفوز في السباق لإتقان الاستخدام الأخلاقي والآمن للذكاء الاصطناعي".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز