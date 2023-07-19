تقارير عن ظهور رئيس فاغنر في فيديو في بيلاروسيا

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترددت تقارير أن يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة فاغنر الروسية الخاصة، تحدث شخصيا للمرة الأولى بعد مرور قرابة شهر على تمرده القصير على القيادة العسكرية في موسكو، وفقا لفيديو تم توزيعه اليوم الأربعاء على قنوات تليغرام الخاصة بالمجموعة.

وفي الفيديو، خاطب بريغوجين مقاتليه في بيلاروسيا حليفة روسيا في قرية مولكينو.

وقال بريغوجين فيما يبدو أمام وحدة تابعة لفاغنر ""مرحبا يا شباب. يسعدنا أن نرحب بكم جميعًا عند وصولكم إلى الأراضي البيلاروسية".

ولم يصدر تأكيد مستقل للفيديو، ولم تتوافر أي معلومات إضافية عن تاريخ تصويره.

وأعرب الرجل / 62 عاما/ عن امتنانه لأن بيلاروسيا رحبت بأفراد مجموعته "ليس كالأبطال فحسب، ولكن مثل الإخوة أيضا" بعد التمرد في 24 يونيو.

وفي الأيام الأخيرة، أكدت وزارة الدفاع في مينسك وصول مقاتلي فاغنر الذين يقومون الآن بتدريب القوات المسلحة البيلاروسية.

ترددت تقارير أن يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة فاغنر الروسية الخاصة، تحدث شخصيا للمرة الأولى بعد مرور قرابة شهر على تمرده القصير على القيادة العسكرية في #موسكو، وفقا لفيديو تم توزيعه على قنوات تليغرام الخاصة بالمجموعة.https://t.co/Am8SjpGFVu#صحيفة_البيان pic.twitter.com/TTpv2QHjDN — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 19, 2023

وقال بريغوجين "سوف نظل في بيلاروسيا لبعض الوقت" مضيفا "متأكد أنه خلال هذا الوقت سوف نجعل الجيش البيلاروسي الجيش الثاني في العالم".

ومرة أخرى، أشاد بريغوجين بدور مجموعته في القتال ضد أوكرانيا. ووصف الموقف الحالي على الجبهة بأنه "عار" بالنسبة لروسيا.

وفي ملف صوتي آخر يتم تداوله، اعترف بريغوجين للمرة الأولى بأنه باع جزءا من أصوله في أفريقيا لتسوية "التزامات" ولكن لم يقدم المزيد من التفاصيل.

وذكر أن قوات فاغنر سوف تظل نشطة في أفريقيا.

وأوضح بريغوجين أن قوات فاغنر سوف تقاتل في أي مكان إذا كان هذا ضروريا. ومن المحتمل ان تكون هناك أيضا عودة لمنطقة الحرب في أوكرانيا، إذا أمكن إقناع مقاتليه بعدم الشعور بالخجل من كونهم هناك، وأعقب ذلك تصفيق حاد في الفيديو.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز