إجلاء ألفي شخص إثر اندلاع حريق بقاعدة عسكرية في القرم

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال حاكم شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا، اليوم الأربعاء، إنّ حريقاً نشب في منطقة تدريب عسكرية في منطقة كيروفسكي بشبه جزيرة القرم، دفع إلى إجلاء أكثر من ألفي شخص وإغلاق طريق سريع قريب منها.

وأضاف الحاكم سيرجي أكسيونوف عبر «تلغرام»: «من المقرر إجلاء السكان مؤقتاً من أربعة تجمعات سكنية بما يعني أكثر من ألفي شخص». ولم يذكر سبباً للحريق الذي أدى لإغلاق طريق تافريدا السريع الرئيسي بشكل جزئي.

وأفادت قنوات على «تلغرام» مرتبطة بأجهزة الأمن الروسية ووسائل إعلام أوكرانية باندلاع حريق في مستودع للذخيرة بالقاعدة بعد هجوم جوي أوكراني خلال الليل. ولم يتسن لوكالة رويترز التحقق بصفة مستقلة من ذلك التقرير. ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من أوكرانيا.

ونشر سيرهي براتشوك، الناطق باسم الإدارة العسكرية في أوديسا بأوكرانيا، مقطعين مصوريْن لحريق في منطقة غير مأهولة، قائلاً: «مستودع ذخيرة العدو، ستاري كريم». وستاري كريم بلدة تاريخية صغيرة في منطقة كيروفسكي بشبه جزيرة القرم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز