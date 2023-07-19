غواصة أمريكية نووية إلى سيئول للمرة الأولى منذ 40 عاماً

المصدر: سيئول- أ.ف.ب

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أعلن مسؤول في البيت الأبيض، أمس، أنّ غواصة أمريكية مزوّدة بأسلحة نووية رست في مرفأ كوري جنوبي للمرة الأولى منذ 40 عاماً، في حين أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً أمس، في بحر اليابان.وأشار خفر السواحل اليابانيون الى إطلاق الصاروخ وفق ما نقلت وكالة كيودو، في وقت عززت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعاونهما الدفاعي مع تصاعد التوتر بين سيول وبيونغ يانغ..

وتمرّ العلاقات بين الكوريّتين حالياً بأسوأ أحوالها على الإطلاق، في وقت يدعو الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون لتطوير مزيد من الأسلحة، بما في ذلك أسلحة نووية تكتيكية.

وعزّزت سيول وواشنطن تعاونهما الدفاعي في مواجهة اختبارات كوريا الشمالية للأسلحة، وأجرتا تدريبات عسكرية مشتركة. وعقد البلدان في سيول، أمس، أول اجتماع للمجموعة الاستشارية النووية (إن جي جي) التي تهدف إلى تحسين التنسيق النووي بين الحليفين وتعزيز استعداداتهما العسكرية في مواجهة كوريا الشمالية.

وقال منسّق البيت الأبيض لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ كورت كامبل للصحافيين بعد الاجتماع إنّه «في ما نحن نتحدّث، ترسو غواصة أمريكية نووية في بوسان، في أول زيارة لغواصة نووية أمريكية منذ عقود». وكانت المرة الأخيرة التي نشرت فيها واشنطن إحدى غواصاتها النووية في كوريا الجنوبية عام 1981.

وقالت واشنطن في أبريل، إنّ إحدى غواصاتها القادرة على إطلاق صواريخ بالستية محمّلة رؤوساً نووية سترسو في ميناء في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ عقود، من دون تحديد موعد لذلك. وجاء الإعلان بينما كان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في زيارة رسمية للولايات المتحدة.

وقال للصحافيين كيم تاي-هيو مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي الذي شارك مع كامبل في ترؤس اجتماع المجموعة الاستشارية النووية، إنّ «الجانب الأمريكي أظهر تصميمه الراسخ على أن تتمّ مواجهة كوريا الشمالية بإجراءات مضادّة فورية وحاسمة تؤدّي إلى سقوط نظامها، في حال مهاجمتها الجنوب بأسلحة نووية».

وكانت كيم يو-جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون قالت، إنّ هذه الممارسات «لن تؤدّي إلا إلى إبعاد كوريا الشمالية أكثر فأكثر عن الحوار».

وشدّدت كيم على أنّ كوريا الشمالية «مستعدة للتصدّي بحزم لأي عمل ينتهك سيادتها»، واصفةً مقترح إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بأنه «أحلام يقظة».

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