اتفاق تصدير الحبوب يكبّد الشركات الروسية خسائر قيمتها مليار دولار

المصدر: د.ب.أ

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كشف رئيس اتحاد الحبوب الروسي، أركادي زلوشفسكي، عن أنّ شركات الحبوب الروسية تكبّدت خسائر بنحو مليار دولار، بسبب اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأضاف زلوشفسكي، في مؤتمر صحفي نظمته وكالة تاس الروسية للأنباء: «من خلال الحسابات، نكتشف أننا خسرنا أكثر من مليار دولار هذا الموسم، وهذه هي خسائر منتجي الحبوب وحدهم، أنا لا اتحدث عن خسائر شركات تصنيع الأسمدة حيث كان من المتوقع أن تحصل على بعض التعويضات».

ورفضت روسيا تمديد صفقة الحبوب التي انتهت أمس الإثنين، بسبب عدم تنفيذ جزء من الصفقة ينص على إزالة العقبات أمام الصادرات الزراعية الروسية لم يتم تنفيذه.

وطالما أكدت موسكو أن الجزء الأكبر من الحبوب التي كان من المفترض شحنها للدول الفقيرة، ذهب إلى الدول الغربية.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو مستعدة لإحياء الصفقة، لكن فقط بعد الوفاء بالجزء المتعلق بالالتزامات تجاه موسكو.

وعلى مدارعدة أشهر، أشار الكرملين إلى أنه غير راض عن الطريقة التي يتم بها تنفيذ الاتفاق وهدد بالانسحاب. وثارت احتجاجات أمس الاثنين في أعقاب قرار روسيا إنهاء مشاركتها في الاتفاق.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاتفاق الذي مضى عليه عام، والذي انتهى رسمياً الساعة 2100 من مساء الاثنين بتوقيت غرينتش، كان شريان حياة للأمن الغذائي العالمي ومنارة أمل في عالم مضطرب.

وأكّد غوتيريش أنّه يشعر بخيبة أمل عميقة، لأن الرسالة التي بعث بها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مقترحات لإنقاذ الاتفاق، لم تلق آذاناً صاغية.

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