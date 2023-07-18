روسيا تعلن إسقاط 28 مسيرة فوق القرم

المصدر: أ.ف.ب

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أسقطت روسيا، 28 مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، وفق ما أفادت وزارة الدفاع ومسؤول محلي اليوم الثلاثاء.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان، أن 17 مسيّرة أرسلتها القوات الأوكرانية دُمرت و 11 أخرى حُيدت بالوسائل الإلكترونية، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار.

وقال حاكم القرم المعين من جانب روسيا، سيرغي اكسيونوف، عبر تلغرام، إن 28 مسيّرة اسقطت أو دمرت الليلة الماضية، لافتاً إلى عدم سقوط ضحايا.

وزادت وتيرة الهجمات بواسطة مسيّرات في القرم في الأسابيع الأخيرة، فيما تشن أوكرانيا هجوماً مضاداً على القوات الروسية.

وكانت مسيّرات بحرية أوكرانية استهدفت الجسر الوحيد الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم ليل الأحد الاثنين، ما أدى إلى سقوط قتيلين مدنيين.

وأصاب الهجوم جسر كيرتش الحيوي لنقل الامدادات إلى الجنود الروس في أوكرانيا قبل ساعات على انتهاء مدة اتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية.

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