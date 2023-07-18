المكسيك .. العثور على 22 جثة في مقابر جماعية

المصدر: أ.ف.ب

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عثر فريق بحث عن أشخاص مفقودين، على ما لا يقل عن 22 جثة في مقابر جماعية في رينوسا في شمال شرق المكسيك، وفق ما أعلنت السلطات.

وأوضح خورخي كويار، الناطق باسم جهاز الأمن في ولاية تاماوليباس حيث تقع رينوسا: «عثروا على 12 مقبرة جماعية فيها 22 جثة».

وقامت بالاكتشاف وبلغت عنه مجموعة حب المفقودين في منطقة تاماوليباس الحدودية مع الولايات المتحدة التي تشهد عنفاً مرتبطاً بأوساط الجريمة المنظمة.

وأضاف كويار، أن النيابة العامة مكلفة التحقيق وأن العدد النهائي للجثث سيكشف لاحقاً، موضحاً أنّ غالبية الرفات التي عثر عليها بقيت مدفونة 10 إلى 14 شهراً.

وتبادر عائلات مفقودين يحدوها اليأس بسبب غياب النتائج في التحقيقات الرسمية، أحياناً إلى بدء التفتيش عن مفقوديها. وتشهد ولاية تاماوليباس مواجهات متواصلة بين منظمات إجرامية تتنازع السيطرة على طرق تهريب المخدرات. وفي مارس الماضي، احتجز أربعة أمريكيين في ماتاموروس.

ويسجل في هذه الولاية ثاني أكبر عدد مفقودين في المكسيك مع نحو 13 ألف مذكرة بحث، وراء خاليسكو مع 14987 مذكرة. وفقد 110 آلاف شخص في المكسيك منذ العام 1962 في ما يعد مشكلة مزمنة وصفتها الأمم المتحدة بأنها مأساة انسانية.

وسجلت 350 ألف عملية اغتيال في المكسيك منذ شن عملية عسكرية واسعة لمكافحة المخدرات في 2006، تنسب بغالبيتها إلى مجموعات إجرامية.

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