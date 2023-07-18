بايدن يدعو نتانياهو للقاء في واشنطن

المصدر: د ب ا

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أعلن البيت الأبيض الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في واشنطن في وقت ما من فصل الخريف الحالي، بعد أن أبدى عدم التسرع في توجيه دعوة إلى الزعيم اليميني.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي بعد مكالمة هاتفية بين بايدن ونتانياهو، :"سيكون هناك اجتماع هنا في الولايات المتحدة في وقت ما في الخريف".

وقال كيربي إن بايدن لا يزال يواجه مشكلات كبيرة بسبب خطة نتانياهو للإصلاح القضائي - التي أثارت الاحتجاجات الجماهيرية والإضرابات لعدة أشهر.

وقال كيربي :" هذه المخاوف لا تزال قائمة. إنها مزعجة".

من ناحية أخرى قال مكتب نتانياهو في بيان إن دعوة بايدن جاءت خلال اتصال هاتفي مع نتانياهو اليوم الاثنين، بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".

ولكن المكتب لم يذكر أن الاجتماع سوف يُعقد في البيت الأبيض مثلما كان يأمل نتانياهو على الأرجح .

وأضاف المكتب أنه تم توجيه الدعوة خلال اتصال هاتفي "دافئ وطويل " . ويعد هذا أول اتصال بين بايدن ونتانياهو منذ شهور.

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