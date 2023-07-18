دفعة جديدة من «فاغنر» تدخل إلى بيلاروسيا

المصدر: (مينسك-وكالات)

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قالت جماعة رصد ومراقبة إن المزيد من عناصر الشركة العسكرية الروسية الخاصة «فاغنر» دخلوا بيلاروسيا أمس، حيث يواصلون الانتقال إلى الجمهورية السوفييتية السابقة بعد تمرد فاشل الشهر الماضي.

وأعلنت بيلاروسكي هاجون، وهي جماعة نشطاء بيلاروسية تراقب تحركات القوات في بيلاروسيا، أن قافلة من حوالي 20 مركبة تحمل الأعلام الروسية وشارات «فاغنر» دخلت البلاد أمس متجهة نحو معسكر عرضت السلطات البيلاروسية استضافتهم فيه.

وأضافت أنها ثالث قافلة من «فاغنر» تدخل البلاد منذ الأسبوع الماضي.

وصرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي توسط في اتفاق أنهى تمرد الشهر الماضي الذي شنه قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين، بأن جيش بلاده يمكن أن يستفيد من الخبرة القتالية للمرتزقة.

وبث التلفزيون الحكومي البيلاروسي الجمعة مقطعاً مصوراً لقوات فاغنر تقوم بتدريب قوات بيلاروسية بميدان رماية بمنطقة أسيبوفيتشي، حيث المعسكر الذي ستقيم به قوات فاغنر.

وزعمت قناة بيلاروسية على تطبيق مراسلة الأسبوع الماضي أن بريغوجين أمضى ليلة في المخيم القريب من تسيل، على بعد حوالي 90 كيلومتراً جنوبي شرق مينسك.

في الأثناء، أعلنت بيلاروس أنّها أسقطت مسيّرة أوكرانية اخترقت مجالها الجوّي. وقالت مديرية حرس الحدود البيلاروسية في بيان إنّ «وحدة أمن الحدود العاملة على نهر دنيبر رصدت طائرة مسيّرة انتهكت حدود الدولة من الأراضي الأوكرانية».

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