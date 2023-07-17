البيت الأبيض: تعليق "اتفاق الحبوب" يضر الملايين

المصدر: وكالات

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رويترز

قال البيت الأبيض اليوم "الاثنين" إن تعليق روسي لاتفاق يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود "سيؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي ويضر بالملايين".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض آدم هودج في بيان "نحث حكومة روسيا على التراجع فوراً عن قرارها".

وكان قد أعلنت روسيا، "الاثنين"، تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي يسمح بتدفق الحبوب من أوكرانيا إلى دول في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

جاء إعلان القرار الروسي على لسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، مضيفاً أن روسيا ستعود إلى الاتفاق بعد تلبية مطالبها.

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