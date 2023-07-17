فريق من «يونيفيل» يتفقد الخط الأزرق جنوب لبنان

المصدر: د.ب.أ

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تفقد فريق من ضباط القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» الخط الأزرق على الحدود مع إسرائيل.

وذكر موقع النشرة اللبناني على موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين، أن فريقاً من الضباط الدوليين يقوم بجولة تفقدية للخط الأزرق في جنوب لبنان انطلاقا من مقر قيادة هذه القوات في الناقورة حتى تخوم مزارع شبعا مرورا بتلال العدسة الغجر.

وأشار إلى أن الفريق يستقل مروحية تابعة لقوات اليونيفيل والتي تنفذ طلعات استكشافية على علو منخفض فوق هذا الخط.

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