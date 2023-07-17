مجلس الأمن الدولي يجتمع بشأن أوكرانيا اليوم

المصدر: د ب ا

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يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا بشأن الوضع في أوكرانيا اليوم الاثنين، حيث سيحضره كبار الدبلوماسيين من عدد من الدول، حسبما قال النائب الأول للمندوب الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، الأحد.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن بوليانسكي كتب على قناته بتطبيق تليغرام للتواصل الاجتماعي قائلا إن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيجري نقاشا آخر للأزمة الأوكرانية عند الساعة 10 مساء بتوقيت موسكو، 17 يوليو، بناء على طلب من البعثة البريطانية".

وينتهي أجل سريان مبادرة حبوب البحر الأسود اليوم الاثنين. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت إن التعهدات بإزالة العقبات أمام مسار صادرات الأغذية والأسمدة الروسية لم تتحقق، ولم يتم الوفاء بالهدف الرئيسي للاتفاق وبالأساس ضمان وصول إمدادات الحبوب إلى الدول الأفقر.

ونقلت تاس عن مصدر دبلوماسي في تركيا قوله إنه سيتم اتخاذ القرار بشأن تمديد آخر لاتفاق الحبوب في آخر اللحظات. وقال المصدر إن بالإمكان تمديد الاتفاق إذا توصلت الأطراف إلى تسويات، مضيفا أنه حتى الآن لا توجد معلومات عن هذه التسويات.

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