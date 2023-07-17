11 قتيلاً بهجوم متمردين شمال شرق الكونغو

المصدر: (كينشاسا- أ.ب)

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قتلت جماعة متمردة ما لا يقل عن 11 شخصاً شمال شرق الكونغو، وفقاً لأحد المسؤولين المحليين، أمس.

وقال إسحاق كيبيرا، نائب حاكم منطقة بويتو شمال كيفو، إن الضحايا قتلوا على أيدي حركة 23 مارس المتمردة، التي تقول الأمم المتحدة إنها ترتبط بصلات مع رواندا، وهو اتهام تنفيه رواندا.

وعثر على جثث 11 مدنياً، صباح أمس، كانت حركة إم 23 قد احتلت المنطقة يوم الثلاثاء، وفقاً لمجموعة أبحاث الساحل للاستخبارات ومقرها باريس، قبل الانسحاب.

وحركة إم 23 هي واحدة من أكثر من 120 جماعة مسلحة تقاتل في شرق الكونغو، يتنافس معظمها على الأرض والسيطرة على المناجم التي تحتوي على معادن ثمينة، بينما سعت جماعات أخرى لحماية مجتمعاتهم من الجماعات المسلحة المتنافسة.

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