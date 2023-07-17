الحر غير المسبوق يقلق سكان الأرض

المصدر: عواصم - وكالات

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الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة، بات الشغل الشاغل لسكان الأرض، إذ إنها معاناة عابرة للحدود والقارات الباردة والحارة.

ويتعرّض عشرات الملايين من الأشخاص لموجة حر شديد في نصف الكرة الشمالي، مع حرائق عنيفة في كاليفورنيا، بينما تشهد آسيا أحوالاً جوية سيئة بشكل استثنائي، في تجلٍّ جديد لظاهرة الاحتباس الحراري.

في ألمانيا، وصل الأمر حد أن تطالب مؤسسة حماية المرضى بتوفير الحماية لهم من درجة الحرارة المرتفعة، بعد أن سجلت السبت، أعلى حرارة في البلاد في العام الجاري بـ 8. 38 درجة.

وتشهد إيطاليا وإسبانيا واليونان ارتفاعاً كبيراً في الحرارة. لكن العاصفة الحرارية الجديدة «شارون» التي ضربت المنطقة أمس، يمكن أن ترفع الحرارة إلى أكثر من 45 درجة في أجزاء من إيطاليا.

كل شيء يحترق

وتشهد إسبانيا بداية موجة حر جديدة، حيث أتى حريق على خمسة آلاف هكتار من الأراضي بجزيرة لا بالما في جزر الكناري، ما أدى إلى إجلاء 4 آلاف شخص.

وقالت باتريسيا سانشيز (37 عاماً)، العضو في الهلال الأحمر الإسباني «أشعر بالعجز وأنا أشاهد كل شيء يحترق».

وقالت السلطات إن الطقس الجيد ساعد رجال الإطفاء على التخفيف من سرعة انتشار الحريق.

وفي رومانيا، يتوقع أن تلامس الحرارة 39 درجة مئوية، اليوم الإثنين، في معظم أنحاء البلاد.

وفي اليونان، حيث يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلاً، واصلت السلطات غلق الأكروبوليس في أثينا أمس. وحثت السكان على توخي أقصى درجات الحذر. وحذرت من ارتفاع مخاطر نشوب حرائق.

حرائق

في الولايات المتحدة، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS)، من أنه «يتوقع أن تضرب موجة حر شديدة وخطيرة للغاية غربي البلاد نهاية هذا الأسبوع، وكذلك بعض المناطق في الجنوب».

وبلغت الحرارة في وادي الموت 51 درجة مئوية، بينما يتوقع أن تبلغ 54 درجة مئوية اليوم.

وفي جنوب ولاية كاليفورنيا، ينهمك رجال الإطفاء منذ الجمعة، في مكافحة حرائق اجتاحت أكثر من 1214 هكتاراً، وأدت إلى إجلاء أعداد كبيرة من السكان.

وفي المقابل، تتعرض مناطق أخرى في الولايات المتحدة لخطر سوء الأحوال الجوية. ونبّهت هيئة الأرصاد من أنّ «عواصف رعدية قوية إلى شديدة، وأمطاراً غزيرة وفيضانات ممكنة في العديد من المواقع».

التنزه مرهق

وأصدرت اليابان تحذيرات لعشرات الملايين من سكانها أمس، من التعرض لضربة شمس في 20 مقاطعة، بعدما سُجّلت درجات حرارة شبه قياسية.

وفي طوكيو، حيث بلغت الحرارة 36 درجة مئوية، أكدت السائحة الفرنسية كولين غريسون (24 عاماً)، أن «مجرد التنزه مرهق».

وتشهد اليابان أيضاً أمطاراً غزيرة في بعض المناطق، أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، بينهم رجل عثر على جثته في سيارة غمرتها المياه.

وفي كوريا الجنوبية، يكافح عمّال الإنقاذ للوصول إلى أشخاص محاصرين في نفق غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة في الأيام الأخيرة، خلفت 37 قتيلاً على الأقل، وعشرة مفقودين بعد حدوث انزلاقات تربة.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار حتى يوم الأربعاء، وحذرت من أن الأحوال الجوية تشكل خطراً «جسيماً». وحثت السكان على «الامتناع عن الخروج من المنزل».

وأصدرت خدمات الأرصاد الجوية الصينية رسائل تحذيرية عدة أمس، حيث توقعت أن تبلغ الحرارة 45 درجة مئوية في منطقة شينغيانغ الصحراوية جزئياً، و39 درجة مئوية في منطقة كوانغشي الجنوبية.

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