مقتل شخصين في هجوم بسلاح ناري في بولندا

المصدر: أ ب

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لقي شخصان حتفهما في هجوم بسلاح ناري بوسط مدينة بوزنان غربي بولندا.

قال بيان المتحدث باسم شرطة بوزنان، أندريه بوروفياك، إن الحادث وقع بعد الظهر في حديقة مطعم بشارع سانت مارتن، في مدينة بوزنان القديمة، وهي منطقة تشكل مقصدا للسياح.

قال بوروفياك إن الهجوم استهدف على الأرجح شخصين. توفي أحدهما على الفور، فيما توفي الآخر في المستشفى.

ذكرت الشرطة أن الرجلين من سكان بوزنان، وتتراوح أعمارهما بين 30 و31 عاما.

هرعت سيارات الاسعاف والشرطة الى مكان الحادث. وذكرت وسائل إعلام بولندية أن شهودا قالوا إنهم رأوا رجلين ملقان على الأرض وكثير من الدماء.

فتحت الشرطة والادعاء العام تحقيقا في إطلاق النار.

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