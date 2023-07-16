مقتل وفقدان 7 أشخاص جراء السيول في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

المصدر: أ ب

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اجتاحت سيول طريقا جنوب شرق ولاية بنسلفانيا الأمريكية لتجرف عددا من السيارات وتسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل. فيما لا يزال ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم طفل يبلغ من العمر 9 أشهر وطفلة تبلغ من العمر عامين، في عداد المفقودين.

وقال مسؤولون في بلدة ماكفيلد بمقاطعة باكز إن أمطارا غزيرة هطلت في الساعة 5:30 مساء السبت في منطقة واشنطن كروسنغ.

وأكد رئيس قسم الإطفاء تيم بروير للصحفيين أن المنطقة شهدت تساقط مطر يتراوح بين 6 و7 بوصات (حوالي 18 سم) في 45 دقيقة.

قال: "خلال 44 عامًا، لم أر شيئًا كهذا ... عندما ارتفعت المياه، ارتفعت بسرعة كبيرة. لا نعتقد أن أي شخص قادها، وأنهم كانوا نشيطين على هذا الطريق عندما حدث ذلك".

كان هناك حوالي 11 سيارة على الطريق في ذلك الوقت، وجرفت ثلاث سيارات منها. قال إنه كان هناك ما يقرب من أربعة إلى خمسة أقدام من الماء على الطريق. قال بروير إنه تم انتشال جثث أربعة أشخاص ولا يزال ثلاثة أشخاص - امرأة وطفلان - في عداد المفقودين حتى منتصف نهار الأحد.

رفض بروير بيان الصلة بين الضحايا لكنه قال "تأثرت عائلة واحدة بشدة."

وأضاف أنه تم إنقاذ ثمانية أشخاص من السيارات واثنين من الوادي.

رصدت السلطات مواقع السيارات الثلاث التي جرفتها الفيضانات في وقت لاحق، ولم يعثر على أحد بداخلها. كانت إحداها على بعد 1.5 ميل.

قال بروير: "نحن نتعامل مع الوضع باعتباره عملية إنقاذ ولكننا على يقين من أننا في حالة التعافي في الوقت الراهن".

وأشار إلى أن حوالي 150 شخصا كانوا يفتشون النهر أثناء الليل وشارك 100 شخص صباح الأحد في السير على طول النهر.

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