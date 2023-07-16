إجلاء أشخاص في جنوب تركيا جراء حريق غابات

المصدر: د ب ا

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اندلع حريق غابات في ولاية هطاي بجنوب تركيا، التي تعرضت لزلازل مدمرة قبل أكثر من خمسة أشهر.

وامتد الحريق إلى المنازل والمباني في منطقة بيلين وتم إخلاؤها، حسبما قال عمدة المنطقة إبراهيم جول لشبكة (سي إن إن ترك) اليوم الأحد. ولم تقع وفيات أو إصابات.

وضربت الزلازل المدمرة جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير. وقتل أكثر من 50 ألف شخص. ولا يزال الكثير من الأشخاص يعيشون في ملاجئ الطوارئ.

وعلى غرار جنوب أوروبا، تعاني تركيا أيضا من موجة حر. وتحذر السلطات من زيادة خطر حرائق الغابات.

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