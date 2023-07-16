بوتين يسخر من زعماء أوروبا لاعتمادهم التام على أمريكا

المصدر: د ب ا

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بث التليفزيون الحكومي الروسي مقتطفا مصورا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، يسخر فيه من السياسيين الأوروبيين، ممن وصفهم بأنهم يعتمدون تماما على الولايات المتحدة.

وقال بوتين، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، إنه "إذا قيل لهم غدا: لقد قررنا شنقكم جميعا، فلن يسألوا سوى سؤال واحد فقط، ونظرهم للأسفل من هول جرأتهم: هل يمكننا فعل ذلك باستخدام أحبال منتجة محليا؟".

وأضاف بوتين: "وهذا سيكون إخفاقا آخر لهم، عفوا. أعتقد أنه سيكون إخفاقا ذريعا بالنسبة لهم، لأن من غير المرجح جدا أن يرفض الأمريكيون.. مثل هذا العقد الكبير لصناعة المنسوجات الخاصة بهم".

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