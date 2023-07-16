إجلاء آلاف الأشخاص مع انتشار حرائق الغابات في جزيرة إسبانية

المصدر: د ب أ

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أجلت السلطات في جزيرة لا بالما الكنارية الإسبانية أكثر من 4250 شخصاً مع استمرار انتشار حرائق الغابات التي بدأت يوم السبت.

وغطى الحريق، الذي اقترب من بلدة بونتاجوردا في شمال غرب الجزيرة، بالفعل ما يقرب من 4700 هكتار، حسبما ذكرت محطة التلفزيون الحكومية (آر تي في إي) اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولين محليين.

وجاء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من بونتاجوردا وبلدة تيخارافي المجاورة. وأُحرق ما لا يقل عن 11 منزلا بالكامل، وفقا للسلطات.

وكافح نحو 300 من رجال الإطفاء تدعمهم 11 طائرة ومروحية للسيطرة على الحريق الذي التهم مساحة تعادل نحو 6500 ملعب كرة قدم في يوم واحد.

ومع ذلك، جلب اليوم الأحد تغيرا مواتيا في الظروف الجوية، مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة التي يمكن أن تساعد في عملية مكافحة الحرائق.

واحتلت لا بالما، أقصى غرب جزر الكناري، عناوين الصحف لعدة أشهر في عام 2021 بعد أن قذف ثوران بركان تاجوجيت كميات هائلة من الحمم البركانية عبر الأراضي المحيطة.



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